FLUX

Decentralized Web 3.0 The Next Generation Computational Network.Flux is the new generation of scalable decentralized cloud infrastructure. Simply develop, manage, and spawn your applications on multiple servers at once. Ready for Web 3.0, dApps, and more.

NamaFLUX

KedudukanNo.446

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.22%

Bekalan Peredaran391,700,609.4991484

Bekalan Maks440,000,000

Jumlah Bekalan391,700,609.4991484

Kadar Peredaran0.8902%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.167981738804332,2021-12-10

Harga Terendah0.01697851,2020-11-16

Rantaian Blok AwamZEL

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.