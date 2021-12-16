FREE

FreeRossDAO was formed out of DeFi and NFT collective PleasrDAO, which famously won the auction for Edward Snowden’s nonfungible token in April.FreeRossDAO has won the auction for NFT art created by Ross Ulbricht, the convicted criminal mastermind behind the Silk Road darknet emporium.FreeRossDAO won the auction with a bid of 1,446 Ethereum (roughly $6 million) after raising more than 2,836.6 ETH from more than 1,320 members of the crypto community. Now it plans to use the proceeds to fund a bid to reduce or overturn Ulbricht’s life sentences.

KedudukanNo.5774

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks9,287,305,927

Jumlah Bekalan0

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.010025507403140201,2021-12-16

Harga Terendah0.00003099504278535,2025-04-18

Rantaian Blok AwamETH

