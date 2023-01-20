FTN

FTN is the official cryptocurrency of Fastex ecosystem and the native token of the Fastex Chain developed and curated by leading tech giant SoftConstruct. With SoftConstruct's vast network, over 1 million active users, and 700 partners all over the globe, FTN will have numerous real-world use cases from day 1 implying high organic growth.

NamaFTN

KedudukanNo.202

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)13,37%

Bekalan Peredaran436.261.513

Bekalan Maks1.000.000.000

Jumlah Bekalan880.000.000

Kadar Peredaran0.4362%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.609787964258712,2025-07-27

Harga Terendah0.3849164880140255,2023-01-20

Rantaian Blok AwamFTN

Sektor

Media Sosial

