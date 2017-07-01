FUNTOKEN

Based on the Ethereum and Polygon blockchains, FUNToken was created as a fast, transparent, and truly fair transactional solution for iGaming ecosystems and players.

NamaFUNTOKEN

KedudukanNo.751

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.03%

Bekalan Peredaran10,806,201,658.398026

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan10,806,201,658.398026

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.3378539979457855,2017-07-01

Harga Terendah0.00105059450244,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

