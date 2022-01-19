FUSE

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

NamaFUSE

KedudukanNo.1792

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,32%

Bekalan Peredaran219 882 167,4558336

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan387 296 913,48103

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.137374549302839,2022-01-19

Harga Terendah0.009535212978958053,2025-07-07

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

