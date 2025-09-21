GIGGLE

GIGGLE is a memecoin combining “charity + education,” using a fee-donation mechanism and the Giggle Academy narrative to build a brand of “doing good through memes.”

NamaGIGGLE

KedudukanNo.375

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)4 907,75%

Bekalan Peredaran994 905,83313335

Bekalan Maks1 000 000

Jumlah Bekalan994 905,83313335

Kadar Peredaran0.9949%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman281.147303020201,2025-10-25

Harga Terendah0.002154581463322289,2025-09-21

Rantaian Blok AwamBSC

Media Sosial

