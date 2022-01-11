GLMR

Moonbeam is an EVM-compatible and substrate-based blockchain, which operates as a Polkadot parachain. Glimmer (GLMR) is the utility and governance token of the network, users can participate in governance, paying transaction fees, earning rewards through providing liquidity, and staking.

NamaGLMR

KedudukanNo.518

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)%0,41

Bekalan Peredaran1.014.705.515

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan1.194.469.333

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman29.841004580152095,2022-01-11

Harga Terendah0.05395352118281602,2025-04-07

Rantaian Blok AwamGLMR

Sektor

Media Sosial

