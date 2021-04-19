GLQ

GLQ is the native token for the Graphlinq ecosystem built on top of Ethereum (ERC20). GLQ will be used to run a graph on the platform's test net or main net to execute different processes over the blockchain to automate tasks, triggering events, and much more. GLQ will have more use cases as the ecosystem grows, as mentioned in Graphlinq's Documentation.

NamaGLQ

KedudukanNo.1439

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.05%

Bekalan Peredaran339,999,895

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan650,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2021-04-19 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.19629964016231385,2024-03-21

Harga Terendah0.00118026196749609,2022-06-18

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

