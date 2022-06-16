GODE

Gode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

NamaGODE

KedudukanNo.7005

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks10,000,000,000

Jumlah Bekalan10,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.6976398030440083,2022-06-16

Harga Terendah0.000153823138845251,2025-04-10

Rantaian Blok AwamGODE

PengenalanGode Chain is a next-generation blockchain protocol designed to connect dedicated blockchain networks and enable efficient collaboration and synchronization. Its uniqueness lies in its ability to transfer various types of data between different types of blockchain networks, thereby offering endless possibilities for real-world use cases.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.