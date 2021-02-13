HEGIC

Hegic is an on-chain peer-to-pool options trading protocol built on Ethereum. The Hegic protocol pioneers a peer-to-pool approach to options trading. It works like an AMM (automated market maker) for options. Users can trade non-custodial on-chain call and put options as an individual holder using the simplest and intuitive interfaces.

NamaHEGIC

KedudukanNo.783

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran703,727,349.1958504

Bekalan Maks3,012,009,888

Jumlah Bekalan3,012,009,888

Kadar Peredaran0.2336%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.64228275,2021-02-13

Harga Terendah0.004946527298549685,2022-05-12

Rantaian Blok AwamETH

