Hivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

PengenalanHivemapper is a decentralized mapping network powered by a global community of contributors who use dashcams to capture street-level imagery. Our goal is to build a fresh, up-to-date, and accessible map of the world, using contributions from everyday drivers and advanced AI technology. Unlike traditional maps, our approach allows us to keep map data current and relevant for a wide range of users and industries.

Loading...