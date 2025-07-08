HOODX

Robinhood xStock (HOODx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. HOODx tracks the price of Robinhood Markets, Inc. (the underlying). HOODx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Robinhood Markets, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaHOODX

KedudukanNo.1258

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)38,317.78%

Bekalan Peredaran52,699.84389596

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan197,699.83818395

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman153.08036045849482,2025-10-10

Harga Terendah91.00407335090168,2025-07-08

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

