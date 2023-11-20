IMGNAI

imgnAI is the creator token that powers the imgnAI, and PumpNai platforms - a suite of creative AI tools built for maximum fun, and maximum freedom. Backed by HackVC in a $1.6million fundraising round, imgnAI is building a new leader in consumer AI; empowering users of all skill levels to explore, create, share, and earn. $imgnAI is available on Ethereum, and on Base Chain via the Optimism Superbridge.

NamaIMGNAI

KedudukanNo.2793

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,00%

Bekalan Peredaran776 833 333

Bekalan Maks1 000 000 000

Jumlah Bekalan1 000 000 000

Kadar Peredaran0.7768%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.05708035719415594,2023-11-20

Harga Terendah0.000046877671460728,2025-04-24

Rantaian Blok AwamNONE

Sektor

Media Sosial

Loading...