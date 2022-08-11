INTR

Interlay is a decentralized network dedicated to connecting crypto-currencies like Bitcoin with DeFi platforms like Polkadot and Ethereum. The Interlay network is hosted as a Polkadot parachain and will be connected to Cosmos, Ethereum and other major DeFi networks.

NamaINTR

KedudukanNo.2933

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,02%

Bekalan Peredaran67 020 250,9

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1 000 000 000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.15971427645110478,2022-08-11

Harga Terendah0.001354349578774946,2025-09-10

Rantaian Blok AwamINTR

Sektor

Media Sosial

