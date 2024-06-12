IO

io.net is a decentralized AI computing & cloud platform. By aggregating GPU supply from underutilized sources, io.net creates a network that allows machine learning (ML) startups to access nearly unlimited computing power at a fraction of the cost of the traditional cloud.

NamaIO

KedudukanNo.345

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)13.63%

Bekalan Peredaran204,409,524.3136544

Bekalan Maks800,000,000

Jumlah Bekalan800,000,000

Kadar Peredaran0.2555%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman6.438488090659158,2024-06-12

Harga Terendah0.5057536064592815,2025-09-25

Rantaian Blok AwamSOL

