The IQ token is a cryptocurrency dedicated to building a more intelligent future through artificial intelligence and blockchain technology. The IQ token powers a knowledge ecosystem including applications such as IQ.wiki, the world's largest cryptocurrency and blockchain encyclopedia. IQ.wiki integrates AI for tasks including summarizing wiki articles. IQ is a DeFi and governance token with native staking enabled through HiIQ. The token is governed by BrainDAO which also includes BrainDAO's treasury of digital assets.

KedudukanNo.441

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.01%

Bekalan Peredaran23,074,159,567.929

Bekalan Maks60,000,000,000

Jumlah Bekalan23,074,159,567.929

Kadar Peredaran0.3845%

Tarikh Keluaran2018-07-14 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.07653030008077621,2018-07-16

Harga Terendah0.000624084526758,2020-03-13

Rantaian Blok AwamEOS

Loading...