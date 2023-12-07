JTO

JTO is a governance token of the Jito network, a service provider of Solana liquid staking with an open-source Solana validator client, allowing stakers to earn Solana staking reward and capture MEV via its MEV software suite.

NamaJTO

KedudukanNo.165

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)3.52%

Bekalan Peredaran423,766,015.4

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan996,237,488.8107227

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman5.608309380488856,2023-12-07

Harga Terendah0.30811658973196,2025-12-18

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

