JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

NamaJUP

KedudukanNo.77

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0002%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.72%

Bekalan Peredaran3,190,419,072.66

Bekalan Maks7,000,000,000

Jumlah Bekalan6,863,982,960.018909

Kadar Peredaran0.4557%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.0433053112987576,2024-01-31

Harga Terendah0.13003047620648273,2025-10-10

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

