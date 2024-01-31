JUP

Jupiter is the leading DeFi dApp on Solana, serves as Solana’s primary liquidity infrastructure, driving more than 80% of the total retail liquidity movement and seamlessly integrating with the majority of protocols within the Solana network.

NamaJUP

KedudukanNo.66

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0003%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.74%

Bekalan Peredaran3,111,744,444.42

Bekalan Maks7,000,000,000

Jumlah Bekalan6,999,011,479.706567

Kadar Peredaran0.4445%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.0433053112987576,2024-01-31

Harga Terendah0.3063747642827529,2025-04-07

Rantaian Blok AwamSOL

