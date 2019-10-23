KAVA

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

NamaKAVA

KedudukanNo.152

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.88%

Bekalan Peredaran1,082,853,067

Bekalan Maks

Jumlah Bekalan1,082,853,067

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2019-10-23 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.46 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman9.19263002,2021-09-09

Harga Terendah0.24832868419474186,2024-08-05

Rantaian Blok AwamKAVA

Sektor

Media Sosial

