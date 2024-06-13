KENDU

Kendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

NamaKENDU

KedudukanNo.1140

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran948,428,147,258

Bekalan Maks1,000,000,000,000

Jumlah Bekalan996,747,147,258

Kadar Peredaran0.9484%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000269385444985593,2024-06-13

Harga Terendah0.000006348332403023,2025-03-18

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanKendu is the narrative, and you are the catalyst. Become the main character in the rise of the ultimate memecoin ecosystem. Will you join the pack?

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.