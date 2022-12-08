KIBSHI

Kiboshib (KIBSHI) is the first ai-generated meme coin on any blockchain, launched on-chain December 8th, 2022, during the first week of ChatGPT's release. The AI generated Kibshi from the concept of being the child of his mother Kabosu (DOGE) and father Shiba Inu (SHIB). Besides just the name, the ai also suggested a logo design, which was then fed into Dall-E to create the cute and iconic Kibshi logo. ‘Kibo’ is Japanese for hope, and Kibshi represents the hope of a better future where AI is omnipresent.

NamaKIBSHI

KedudukanNo.1232

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran1,000,000,000,000

Bekalan Maks1,000,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000047560242401813,2024-11-19

Harga Terendah0.000000002587915911,2022-12-08

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

