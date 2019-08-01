KSM

Kusama is an early, unaudited and unrefined release of Polkadot. Kusama will serve as a proving ground, allowing teams and developers to build and deploy a parachain or try out Polkadot’s governance, staking, nomination and validation functionality in a real environment.

NamaKSM

KedudukanNo.184

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)100.91%

Bekalan Peredaran17,100,369.41778368

Bekalan Maks

Jumlah Bekalan17,100,369.41778368

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2019-08-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman623.75283412,2021-05-18

Harga Terendah0.915787390828,2020-01-14

Rantaian Blok AwamKSM

Sektor

Media Sosial

