LCAP

The CF Large Cap Index (Diversified Weight) is a liquid, investible benchmark portfolio index designed to track the performance of large-cap digital assets. The index seeks to capture 95% of the total market capitalization of the investible digital asset universe as its constituents.

NamaLCAP

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan634,565

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanThe CF Large Cap Index (Diversified Weight) is a liquid, investible benchmark portfolio index designed to track the performance of large-cap digital assets. The index seeks to capture 95% of the total market capitalization of the investible digital asset universe as its constituents.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.