LEARING

The token name comes from the misspelling “Learing” of “Learning,” sparked by a sign typo that went viral as a meme, with a narrative centered on spelling humor and dark comedy.

NamaLEARING

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamSOL

PengenalanThe token name comes from the misspelling “Learing” of “Learning,” sparked by a sign typo that went viral as a meme, with a narrative centered on spelling humor and dark comedy.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.