LKY

Luckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

NamaLKY

KedudukanNo.1720

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.95%

Bekalan Peredaran12,070,868

Bekalan Maks20,000,000

Jumlah Bekalan12,070,868

Kadar Peredaran0.6035%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman17.01555375778228,2024-11-25

Harga Terendah0.1451754168803282,2025-03-10

Rantaian Blok AwamLUCKYCOIN

PengenalanLuckycoin, the blockchain that Doge forked in 2013 - returns after 11 years of dormancy! The longest-running memecoin blockchain lives on in 2024!

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

LKY/USDT
Luckycoin
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (LKY)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
Loading...