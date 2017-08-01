LRC

NamaLRC

KedudukanNo.338

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.71%

Bekalan Peredaran1,367,105,325.0232475

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan1,373,873,397.4424574

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2017-08-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.053 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman3.827154981643715,2021-11-10

Harga Terendah0.019860698096,2019-12-18

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanLoopring is a protocol for scalable, secure exchanges and payments on Ethereum using zkRollup. Loopring’s zkRollup now supports not just trading, but transfers as well.You can send ETH and ERC20 tokens instantly, for free, and with the same 100% Ethereum security guarantees.We will also launch an Ethereum smart-wallet mobile app for non-technical users to solve the user onboarding challenge soon.

