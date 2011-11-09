LTC

Litecoin is a peer-to-peer Internet currency that enables instant, near-zero cost payments to anyone in the world. Litecoin is an open source, global payment network that is fully decentralized without any central authorities.

NamaLTC

KedudukanNo.20

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0021%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)610.82%

Bekalan Peredaran76,342,783.23347135

Bekalan Maks84,000,000

Jumlah Bekalan84,000,000

Kadar Peredaran0.9088%

Tarikh Keluaran2011-11-09 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan4.3 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman412.96014112,2021-05-10

Harga Terendah1.1137399673461914,2015-01-14

Rantaian Blok AwamLTC

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

