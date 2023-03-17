LUFFY

Luffy was founded in August 2021 with the sole purpose of building an entire ecosystem for investors and fans alike. Luffy is creating a safe and exciting space for investors and fans alike with modernized tooling, advanced DeFi platforms, education, P2E gaming, metaverse, and world-class artwork as well as to help underpaid anime and manga artists. Luffy's mission is "Becoming the leader of meme and anime tokens". Luffy is a community-driven token built on the most secure and well-established blockchain, “The Ethereum network,” allowing investors and fans to stay decentralized. "Luffy has consistently delivered on each promise since its launch. Our goal is to establish a credible token with real-world utilities. Our dedication is unmatched. We will not relinquish our efforts and continuously update our roadmap as new innovations occur." - Luffy Team

NamaLUFFY

KedudukanNo.7227

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran0

Bekalan Maks100,000,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000,000

Kadar Peredaran0%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000331926892292076,2024-12-17

Harga Terendah0.00000000018032523,2023-03-17

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

LUFFY/USDT
LUFFY
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (LUFFY)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
LUFFY/USDT
--
--
‎--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (LUFFY)
--
Jumlah 24j (USDT)
--
