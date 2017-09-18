MANA

Decentraland is a virtual reality platform powered by the Ethereum blockchain. Users can create, experience, and monetize content and applications. Land in Decentraland is permanently owned by the community, giving them full control over their creations. Users claim ownership of virtual land on a blockchain-based ledger of parcels. Landowners control what content is published to their portion of land, which is identified by a set of cartesian coordinates (x,y). Contents can range from static 3D scenes to interactive systems such as games.

NamaMANA

KedudukanNo.117

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)1.81%

Bekalan Peredaran1,969,729,010.368757

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan2,193,179,327.320146

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2017-09-18 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.024 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman5.902317189920042,2021-11-25

Harga Terendah0.007883059792220592,2017-10-13

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

