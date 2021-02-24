MASK

Mask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

NamaMASK

KedudukanNo.303

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)54.36%

Bekalan Peredaran100,000,000

Bekalan Maks100,000,000

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran2021-02-24 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.85 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman97.91962343,2021-02-24

Harga Terendah0.9302019593035298,2025-04-09

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanMask Network is positioned to become the bridge that connects internet users from Web 2.0 to Web 3.0. The foundational technology of Mask Network is a peer to peer encrypted messaging application, with new functions continuously being created around this foundation.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

