McDonald’s xStock (MCDx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. MCDx tracks the price of McDonald's Corporation (the underlying). MCDx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of McDonald's Corporation, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaMCDX

KedudukanNo.2112

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)104,885.46%

Bekalan Peredaran3,043.03041979

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan6,499.91711621

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman323.9792046009571,2025-12-18

Harga Terendah293.2122259186859,2025-10-10

Rantaian Blok AwamSOL

