Flamengo Fan Token (MENGO) is a crypto token on the Chiliz blockchain. It is designed for fans of a leading Brazilian association football club, Clube de Regatas do Flamengo (known simply as Flamengo). The token gives you access to a variety of benefits, rewards and decision-making opportunities related to the Brazilian football giant.

NamaMENGO

KedudukanNo.1944

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.91%

Bekalan Peredaran13,157,048

Bekalan Maks30,000,000

Jumlah Bekalan30,000,000

Kadar Peredaran0.4385%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman4.032450914997048,2021-11-10

Harga Terendah0,2021-11-29

Rantaian Blok AwamCHZ

Penafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

