Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaMETAX

KedudukanNo.1334

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)141,868.17%

Bekalan Peredaran7,799.89823532

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan35,799.89500436

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman1543.8216023323089,2025-07-03

Harga Terendah582.6841065136559,2025-11-19

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

