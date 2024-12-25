MOCA

$MOCA is the underlying resource that powers the Moca Network, an interoperable consumer network with a pre-existing ecosystem of 450+ companies seeded by Mocaverse and Animoca Brands. With $MOCA, users can gain access to and participate in consumer dApps in key cultural verticals like gaming, sports, music, and IP. This is enabled by Mocaverse’s interoperable infrastructure layer of Account, Identity, Points, and Reputation.

NamaMOCA

KedudukanNo.173

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.41%

Bekalan Peredaran3,956,510,700.6225

Bekalan Maks8,888,888,888

Jumlah Bekalan8,888,888,888

Kadar Peredaran0.4451%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.4914401125466104,2024-12-25

Harga Terendah0.06047180011608889,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

