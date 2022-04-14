MXSOL

MXSOL is a liquid staking token (LST) for Solana, supported by the MEXC exchange. When you stake SOL on MEXC, you receive MXSOL tokens, which represent your staked SOL in the MEXC staking pool. These tokens act as receipts and can later be redeemed for SOL and rewards earned.

Penafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.