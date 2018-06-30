MX

MX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

NamaMX

KedudukanNo.149

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)11.10%

Bekalan Peredaran92,748,334

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan416,185,834

Kadar Peredaran0.0927%

Tarikh Keluaran2018-06-30 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0092 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman5.85335603455073,2024-04-09

Harga Terendah0.0420566690384,2019-11-25

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanMX TOKEN (MX) is a decentralized digital asset developed by the MEXC platform based on the Ethereum blockchain. As MEXC’s native token, its main purpose is to provide users with a safe and stable trading experience, and to become an industry leader. MX holders are entitled to a number of benefits at MEXC, such as rewards for holding MX, voting and receiving discounted subscriptions, and getting free airdrops for voting on new listings.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.