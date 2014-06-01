NEO

NEO is a non-profit community-based blockchain project that utilizes blockchain technology and digital identity to digitize assets, to automate the management of digital assets using smart contracts, and to realize a smart economy with a distributed network.

NamaNEO

KedudukanNo.132

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.0001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)17.66%

Bekalan Peredaran70,538,831

Bekalan Maks0

Jumlah Bekalan100,000,000

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran2014-06-01 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.159 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman196.85299682617188,2018-01-15

Harga Terendah0.07228679955005646,2016-10-21

Rantaian Blok AwamNONE

