Nexa is a proof-of-work, UTXO Layer-1 Blockchain, with native tokens and smart contracts, that has the ability to scale for global P2P usage. By utilizing hardware to scale, Nexa removes two of the most important bottlenecks for scalability: Signatures and UTXO lookups.

NamaNEXA

KedudukanNo.1431

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.00%

Bekalan Peredaran5,859,620,000,000

Bekalan Maks21,000,000,000,000

Jumlah Bekalan8,944,200,000,000

Kadar Peredaran0.279%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.000042155176868025,2023-04-02

Harga Terendah0.00000083479706052,2025-03-04

Rantaian Blok AwamNEXA

Sektor

Media Sosial

