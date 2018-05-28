NKN

NKN is the new kind of P2P network connectivity protocol & ecosystem powered by a novel public blockchain. NKN uses economic incentives to motivate Internet users to share network connection and utilize unused bandwidth to provide a decentralized data transmission network that can be used to build applications that requires real time data transmission, message delivery, content distribution, etc. NKN's open, efficient, and robust network infrastructure enables application developers to build the decentralized Internet so everyone can enjoy secure, low cost, and universally accessible connectivity. The main use cases for NKN are networking focused applications. For example: nCDN (new kind of Content Delivery Network) for faster video streaming; PubSub for chat/IM, IoT data streaming and control, real-time price info.

NamaNKN

KedudukanNo.911

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.27%

Bekalan Peredaran792,701,275.1151699

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan792,701,275.1151699

Kadar Peredaran0.7927%

Tarikh Keluaran2018-05-28 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.0024 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman1.48332395,2021-04-09

Harga Terendah0.00641054097117,2020-03-13

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

