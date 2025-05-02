NOBODY

Nobody Sausage is a grassroots social media character and entertainment brand originally created by Kael Cabral. Known for its quirky personality and viral appeal, it has become a symbol of absurd, joyful internet culture.

NamaNOBODY

KedudukanNo.590

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.35%

Bekalan Peredaran936,066,323.77

Bekalan Maks936,066,323.77

Jumlah Bekalan936,066,323.77

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.09389557239630161,2025-09-08

Harga Terendah0.003144063138629749,2025-05-02

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

