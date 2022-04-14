NOCK

Named after Nockchain, the token represents a Layer 1 positioned as the first to use ZK-PoW, focusing on verifiable computation and adaptive difficulty, with recent attention driven by its bridge to Base and liquidity on Aerodrome.

NamaNOCK

KedudukanNo.

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0

Bekalan Peredaran--

Bekalan Maks0

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman,

Harga Terendah,

Rantaian Blok AwamBASE

PengenalanNamed after Nockchain, the token represents a Layer 1 positioned as the first to use ZK-PoW, focusing on verifiable computation and adaptive difficulty, with recent attention driven by its bridge to Base and liquidity on Aerodrome.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.