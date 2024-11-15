NS

The Sui Name Service (SNS) revolutionizes digital identity by offering a seamless, decentralized, and user-friendly platform for managing domain names on the Sui blockchain. It provides a secure and immutable way to associate human-readable names with complex blockchain addresses, enhancing user experience and accessibility.

NamaNS

KedudukanNo.751

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,52%

Bekalan Peredaran203 020 850,763889

Bekalan Maks500 000 000

Jumlah Bekalan500 000 000

Kadar Peredaran0.406%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5833504864798207,2024-11-15

Harga Terendah0.06997757451302891,2025-02-16

Rantaian Blok AwamSUI

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.