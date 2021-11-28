NUM

The vision of Numbers Protocol is to create an ecosystem where photos (encompassing both images and videos) matter by leveraging proofs, integrity records and data provenance to increase the credibility and legitimacy of registered photos in the network. Participants, such as verifiers and other network operators can get rewards by providing services to increase the credibility and legitimacy of registered photos.

NamaNUM

KedudukanNo.1132

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.18%

Bekalan Peredaran829,632,333

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan839,695,317

Kadar Peredaran0.8296%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman2.5431169107978384,2021-11-28

Harga Terendah0.012076416377319791,2025-09-26

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

