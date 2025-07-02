NVDAX

NVIDIA xStock (NVDAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. NVDAx tracks the price of NVIDIA Corp (the underlying). NVDAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of NVIDIA Corp, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

NamaNVDAX

KedudukanNo.705

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)19,211.85%

Bekalan Peredaran124,953.38457654

Bekalan Maks∞

Jumlah Bekalan214,953.66512545

Kadar Peredaran%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman211.55444406079573,2025-10-29

Harga Terendah150.17117069595338,2025-07-02

Rantaian Blok AwamSOL

Sektor

Media Sosial

