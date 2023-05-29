OBI

Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3.

NamaOBI

KedudukanNo.2596

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,00%

Bekalan Peredaran1 119 180 800

Bekalan Maks2 000 000 000

Jumlah Bekalan2 000 000 000

Kadar Peredaran0.5595%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.0798735346925323,2023-05-29

Harga Terendah0.000344441426495643,2025-09-25

Rantaian Blok AwamBSC

Sektor

Media Sosial

