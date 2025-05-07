OBOL

Obol exists to distribute, decentralize, and democratize the digital infrastructure of the future — starting with Ethereum, and expanding to all of Web3. As the foundation for Layer 1 blockchains and decentralized infrastructure networks, the Obol Collective is home to the world’s largest decentralized operator ecosystem. Today, over 800 operators globally decentralized operators run Obol Distributed Validators (DVs) to secure more than $1B on mainnet. Obol DVs deliver better performance, fewer risks, and greater rewards than traditional validators — empowering anyone to run high-performance, slashing-resistant validators.

NamaOBOL

KedudukanNo.1036

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)6.78%

Bekalan Peredaran121,240,000

Bekalan Maks500,000,000

Jumlah Bekalan500,000,000

Kadar Peredaran0.2424%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman0.5021534033503295,2025-05-07

Harga Terendah0.09086281099675668,2025-07-09

Rantaian Blok AwamETH

Sektor

Media Sosial

