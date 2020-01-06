OGN

Origin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

NamaOGN

KedudukanNo.659

Modal Pasaran$0,00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0,00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0,97%

Bekalan Peredaran654 255 444

Bekalan Maks1 409 664 846

Jumlah Bekalan1 409 664 846

Kadar Peredaran0.4641%

Tarikh Keluaran2020-01-06 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0,136 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman3.38825924,2021-04-08

Harga Terendah0.04283790500370745,2025-06-22

Rantaian Blok AwamETH

PengenalanOrigin Token (OGN) is Origin Protocol’s native governance and value accrual token. It promotes open economic access through a composable and multichain product suite that unlocks opportunities for yield generation across the space. Origin’s products are built to be permissionless and composable, allowing for integration with other DeFi primitives. Users can stake OGN for xOGN and earn a share of revenue generated by all of Origin’s products, cultivating a user-first platform.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.