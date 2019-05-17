OKB

OKB is the OKEx utility token released by the OK Blockchain Foundation and Maltese crypto exchange, OKEx, that enables users to access the crypto exchange’s special features. The coin is used to calculate and pay trading fees, grant users access to voting and governance on the platform, and reward users for holding OKB.

NamaOKB

KedudukanNo.32

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran0.001%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)881.58%

Bekalan Peredaran21,000,000

Bekalan Maks21,000,000

Jumlah Bekalan21,000,000

Kadar Peredaran1%

Tarikh Keluaran--

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan--

Tertinggi Sepanjang Zaman257.0287701424029,2025-08-22

Harga Terendah1.25311487482,2019-05-17

Rantaian Blok AwamNONE

