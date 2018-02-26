ONT

Ontology is a new high-performance public blockchain project & a distributed trust collaboration platform. Ontology provides new high-performance public blockchains that include a series of complete distributed ledgers and smart contract systems. Ontology blockchain framework supports public blockchain systems and is able to customize different public blockchains for different applications. Ontology supports collaboration amongst chain networks with its various protocol groups. Ontology will constantly provide common modules on the underlying infrastructure for different kinds of distributed scenarios, such as those for the distributed digital identity framework, distributed data exchange protocol, and so on. Based on specific scenario requirements, Ontology will continue to develop new common modules.

NamaONT

KedudukanNo.345

Modal Pasaran$0.00

Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya$0.00

Bahagian Pasaran%

Vol Dagangan/Had Pasaran (24J)0.52%

Bekalan Peredaran918,864,523

Bekalan Maks1,000,000,000

Jumlah Bekalan1,000,000,000

Kadar Peredaran0.9188%

Tarikh Keluaran2018-02-26 00:00:00

Harga pada mana aset itu mula-mula dikeluarkan0.2 USDT

Tertinggi Sepanjang Zaman11.176600456237793,2018-05-03

Harga Terendah0.1058056271007376,2025-06-22

Rantaian Blok AwamONT

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang diberikan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat pelaburan.

ONT/BTC
Ontology Token
----
--
24j Tinggi
--
24j Rendah
--
Volum 24j (ONT)
--
Jumlah 24j (BTC)
--
